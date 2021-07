Borussia Mönchengladbach und Meister FC Bayern haben vor ihrem Eröffnungsspiel in der Fußball-Bundesliga am 13. August noch einen Test vereinbart. Die beiden Clubs treffen am 28. Juli in der Münchner Arena (18.00 Uhr) aufeinander. Das teilten beide Vereine am Freitag mit. Für die Ouvertüre zur neuen Saison im Borussia-Park sollen nach aktuellem Stand 18 000 Zuschauer zugelassen sein.