Borussia Mönchengladbach hat am 14. Spieltag die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Gegen den FC Bayern München setzte sich die Elf von Trainer Marco Rose am Samstag (07.12.2019) mit 2:1 (0:0) durch. Ramy Bensebaini, der bereits den zwischenzeitlichen Ausgleich per Kopf erzielt hatte, traf per Elfmeter in der Nachspielzeit zum 2:1.