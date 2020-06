FC braucht wieder den "Gisdol-Effekt" in Augsburg

Rund ein Jahr später tauchte er wieder auf der Bundesliga-Bühne auf: Erneut sollte Gisdol der Heilsbringer sein, denn der Hamburger SV war Letzter - 2:12 Tore und nur ein Punkt sprachen eine deutliche Sprache. Aber "Feuerwehrmann" Gisdol regelte es auf seine Art und führte die Hanseaten mit starken 25 Punkten in der Rückrunde zum Klassenerhalt. Der Effekt hielt wieder nicht an: In der kommenden Saison konnte sich Gisdol nur bis zum 19. Spieltag beim HSV halten. Nach mageren 15 Punkten trennte sich der spätere Absteiger vom Trainer.

Gleiche Probleme beim FC?

Das Szenario am Rhein weist nun erstaunliche Parallelen auf. Gisdol kam zum FC in höchster Not. Nach drei sieglosen Spielen schien der Coach den FC auf ein neues Level zu hieven: Acht von zehn Spielen gewannen die Rheinländer. Nur gegen die Spitzenteams aus Dortmund und München konnte man nicht mithalten. Seit der Corona-Pause läuft es nicht mehr am Rhein. Nur zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen holte Köln.

Und so warnt Sportchef Horst Heldt schonmal vorsichtshalber: "34 Punkte werden nicht reichen, um in der Liga zu bleiben". Auch Gisdol weiß, dass man "zwar alles selbst in der Hand habe", aber dennoch ein paar restliche Zähler benötige.

Denn sollte der Abwärtstrend weitergehen, könnte es für die Kölner zwar trotzdem zum Klassenerhalt reichen - um Gisdols Zukunft aber womöglich trotzdem Diskussionen aufkommen.