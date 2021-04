1. FC Köln: Gisdol bleibt vorerst Trainer

Eine Job-Garantie bis zum Saisonende bekam Gisdol aber nicht. " Wir sind davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, von Woche zu Woche zu denken ", sagte Heldt.

Heldt: Mannschaft folgt dem Trainer

Ausschlaggebend sei die Leistung des Teams beim unglücklichen 0:1 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg am Samstag gewesen. Die Spieler hätten den Plan des Trainers umgesetzt. " Sie stellen sich der Situation nach wie vor. Sie folgen dem Trainer ", sagte Heldt. Es gebe keine Notwendigkeit, " da etwas zu verändern ".

Video starten, abbrechen mit Escape Heldt: "Gisdol wird gegen Mainz auf der Bank sitzen". Sportschau. . 00:48 Min. . Verfügbar bis 04.04.2022. Das Erste.

Zum 50. Mal stand Markus Gisdol am Samstagnachmittag als Köln-Trainer in der Bundesliga am Spielfeldrand. Seine Bilanz: 13 Siege, 13 Unentschieden, 24 Niederlagen. Im Schnitt holte Gisdol mit Köln nur 1,04 Punkte pro Spiel.

Köln mitten im Abstiegskampf

Die Kölner stecken mitten im Abstiegskampf. Nur fünf Siege holte die Mannschaft in dieser Saison. Mit 23 Punkten steht der Klub folgerichtig auf dem Relegationsplatz - punktgleich mit dem Vorletzten Armina Bielefeld.

Am 11. April steht für die Rheinländer die Partie gegen den direkten Konkurrenten FSV Mainz 05 an. Das Duell sei " extrem wichtig" , so Heldt. Die Mannschaft müsse eine ähnliche Leistung wie gegen Wolfsburg zeigen. " Wenn wir so gegen Mainz spielen, werden wir gewinnen. So müssen wir allerdings auch spielen. "

red/dpa | Stand: 04.04.2021, 11:46