Dienstag, 30. August 2022

Leverkusen verleiht Iker Bravo an Real Madrid

Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen verleiht den spanischen U19-Nationalspieler Iker Bravo an den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid. Der 17-Jährige wechselt für ein Jahr zum spanischen Rekordmeister. Der Mittelstürmer kam erst im Sommer 2021 ablösefrei aus der Jugend des FC Barcelona zur Werkself.

Bravo erzielte in der vergangenen Saison sieben Tore in 14 Partien für die Leverkusener U19-Mannschaft und kam auch bei den Profis in der Bundesliga und im DFB-Pokal zum Einsatz.

Arminias Niemann zum VfL Osnabrück

Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat Noel Niemann an den Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück abgegeben. Der 22 Jahre alte Stürmer war in der vergangenen Saison an den TSV Hartberg in die österreichische Bundesliga ausgeliehen worden und kam bei der Arminia im bisherigen Saisonverlauf zu einem Einsatz in der 2. Liga. Der Vertrag bei den Ostwestfalen wurde aufgelöst.

" Niemann braucht Spielpraxis, um sich zu entwickeln. Mit dem VfL Osnabrück hat er nun einen Verein gefunden, der ihm mit regelmäßigen Einsätzen eine gute Perspektive bietet ", sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.

Schalke verleiht Idrizi nach Regensburg

Fußball-Bundesligist Schalke 04 verleiht den 24-jährigen Blendi Idrizi für eine Saison an den Zweitligisten Jahn Regensburg. Der Vertrag auf Schalke hat noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2024. " Blendi ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der auf Schalke den Sprung aus der U23 in den Lizenzkader geschafft hat und ein wichtiger Teil der Aufstiegsmannschaft war. Bei Regensburg kann er in den kommenden Monaten die nötige Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln ", sagte S04-Sportdirektor Rouven Schröder.

Kingsley Ehizibue von Köln nach Udinese

Rechtsverteidiger Kingsley Ehizibue wechselt nach drei Jahren beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zu Udinese Calcio. Nachdem der Club aus der italienischen Serie A am Montag kurz vor Mitternacht den Vollzug gemeldet hatte, bestätigte am Dienstagmorgen auch der FC den Wechsel.

Nach Angaben der Italiener erhält der in München geborene Niederländer mit nigerianischen Wurzeln einen Vertrag bis Mitte 2026 mit Option. Medienberichten zufolge soll der Bundesligist rund 1,5 Millionen Euro als Ablöse erhalten und damit annähernd die zwei Millionen, die die Kölner 2019 an PEC Zwolle bezahlten. Insgesamt absolvierte Ehizibue für Köln 76 Pflichtspiele.

Montag, 29. August 2022

RW Essen leiht Augsburgs Felix Götze aus

Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht Defensivspezialist Felix Götze erneut in die 3. Liga. Wie der Tabellen-14. am Montag mitteilte, wechselt der Bruder von Weltmeister Mario Götze für eine Saison zum Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Sollte RWE den Klassenerhalt schaffen, greift eine vereinbarte Kaufverpflichtung.

Bereits in der vergangenen Spielzeit war der 24-Jährige an den 1. FC Kaiserslautern verliehen und feierte mit den Roten Teufeln den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

SC Verl verpflichtet Mittelfeldspieler Joscha Wosz

Joscha Wosz hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig aufgelöst und wechselt in die dritte Liga zum SC Verl. Zuletzt war Wosz an den Halleschen FC ausgeliehen. Der Neffe von Ex-Nationalspieler Dariusz Wosz unterschreibt bei den Ostwestfalen einen Vertrag über zwei Jahre. Das bestätigte dessen Vater und Berater Zbigniew Wosz am Montag dem Portal "rblive.de".

"Dort bekommt Joscha nun etwas mehr Zeit, sich zu entwickeln, in den Rhythmus zu kommen und sein Potenzial nach und nach abzurufen" , sagte Wosz. In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler an den Drittligisten Hallescher FC ausgeliehen und hatte 13 Spiele absolviert.

Schalke lässt Thiaw nach Mailand ziehen

Abwehrspieler Malick Thiaw wechselt nach sieben Jahren beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zum italienischen Meister AC Mailand. Der Aufsteiger habe " aufgrund des wirtschaftlich starken Angebots " einem Transfer zugestimmt, teilte Schalke am Montagabend mit. Laut der Gazzetta dello Sport soll die Ablöse für den 21-Jährigen bei sechs Millionen Euro liegen.