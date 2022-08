Anthony Modeste und der 1. FC Köln - diese in der vergangenen Saison so erfolgreiche Verbindung ist Geschichte. Doch sorgt der Abschied des Stürmers auch nach seiner Veröffentlichung für viel Getöse. So zeigte sich Trainer Steffen Baumgart wütend über den Zeitpunkt der Bekanntgabe. "Das kotzt mich an" , sagte Baumgart: "Es ist nicht das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass etwas rauskommt. Und zwar nicht von uns." Demgegenüber sehen sich viele FC-Anhänger beim Blick auf Modeste in ihrem Bild vom gierigen Egoisten bestätigt, der die eigenen Interessen über die des Vereins stellt.

Sicher ist: Der 1. FC Köln hätte den Ausnahmespieler auch in dieser Saison gerne in den eigenen Reihen gesehen, was angesichts der leeren Vereinskassen allerdings ein schwieriges Unterfangen gewesen wäre. Die Kölner müssen massiv sparen, auch an den Gehältern der Spieler. So war beispielsweise Mittelfeldmann Florian Kainz zu Gehaltseinbußen bereit, als er kürzlich seinen Vertrag verlängerte.