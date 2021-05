Fußball-Saisonfinale ohne Fans in NRW-Stadien

Der Traum von zumindest 500 Zuschauern bei Profi-Fußballspielen am letzten Spieltag der 1. und 2. Bundesliga ist an den drei Spielorten in Nordrhein-Westfalen bereits geplatzt. In der 4. Liga träumt man noch.