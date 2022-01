Die letzte Pressekonferenz von Max Eberl als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach war eine besondere. Besonders deshalb, weil der 48-Jährige nicht nur für die Branche ungewöhnlich offen und emotional über seinen Abschied sprach. Über seine Gründe dafür, über die seelische Belastung, über die Enttäuschung, über die Freude und den Spaß, den er an seinem Job und am Fußball hatte und der ihm in der vergangenen Zeit zunehmend abhanden kam.

Es waren viele berührende und kluge Sätze dabei, die bleiben werden. Aus den vielen Sätzen bleibt bei mir besonders der haften über die Zeit zwischen den ersten Gerüchten über seinen Rücktritt und der Pressekonferenz am Freitagnachmittag: "Was dann in 24 Stunden daraus gemacht wurde und was alles gesprochen und was alles spekuliert wurde, ist genau das, was mich tatsächlich krank macht", sagte Eberl.