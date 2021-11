"Die Gladbach-Zeit war nicht gut für mich" , sagte Svensson 2009 rückblickend. In der zweiten Liga ist er aber trotzdem gelandet, beim 1. FSV Mainz 05. Trotz einiger Startschwierigkeiten inklusive eines Achillessehnenanrisses bestritt Svensson 122 Pflichtspiele für die Mainzer und stieg 2009 mit dem FSV in die Bundesliga auf. 2014 beendete er seine aktive Karriere.

Svensson nun Trainer in Mainz

Heute ist Svensson zurück in Mainz, und zwar als Trainer. Und das auch sehr erfolgreich. In der vergangenen Rückrunde rettete er die Mainzer erst vor dem Abstieg. In dieser Saison liegen die Rheinhessen auf einem hervorragenden fünften Platz und damit fünf Plätze über Borussia Mönchengladbach. Das könnte sich am Freitag jedoch ändern. Denn Svensson und die Mainzer empfangen zum Auftakt des 11. Bundesliga-Spieltag die Borussia (20.30 Uhr). Für Svensson kommt es damit auch zum Duell mit seiner unrühmlichen Vergangenheit.

Video starten, abbrechen mit Escape Gladbachs Sportdirektor Eberl: "Haben uns oben an die ganz Großen herangepirscht". Sportschau. . 02:07 Min. . Verfügbar bis 04.11.2022. Das Erste.

Gladbach immer mehr in Fahrt

Mit einem Sieg könnten die Gladbacher in der Tabelle einen Sprung machen und die Mainzer sogar überholen. Nach einem holprigen Saisonstart unter dem neuen Trainer Adi Hütter kommen die Gladbacher nun immer mehr in Fahrt. So folgte nach der 5:0-Gala im Pokal gegen den FC Bayern München ein 2:1-Heimerfolg gegen den VfL Bochum.