Die Gladbacher gewannen am Samstag mit 3:2 (1:2). Lars Stindl brachte die Borussia nach 15 Minuten in Führung. Jean-Phillipe Matete drehte das Spiel für die Mainzer mit einem Doppelpack aber noch in der ersten Halbzeit (23./36.). Jonas Hofmann per Handelfmeter (76.) und Matthias Ginter (83.) sicherten den Gästen aber doch noch die drei Punkte. Nach dem starken Auftritt in der Champions League bei Inter Mailand kommt die Borussia damit nun auch in der Bundesliga in Tritt. Mainz bleibt dagegen Tabellenletzter.