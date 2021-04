Funkel-Aussage löst Shitstorm aus, Reaktion des 1. FC Köln auch

Nach dem 0:3 bei Bayer Leverkusen wurde Funkel beim Pay-TV-Sender "sky" nach den Gründen für die Niederlage gefragt. "Sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre (Denkpause) - ja, den einen oder anderen Ausdruck darf man ja jetzt nicht mehr sagen - durch ihre Spieler, die halt so schnell sind", sagte der Trainer und schmunzelte.

Clips der Aussage verbreiteten sich rasend schnell in den Sozialen Netzwerken mit dem Vorwurf, das sei eine rassistische Aussage. Funkel nannte zwar keine Namen, aber es lag nahe, dass er sich auf Leon Bailey und Moussa Diaby bezog

Beide sind nachweislich sehr schnell und erzielten zudem die Tore in dem rheinischen Duell. Bailey erzielte zwei Treffer, Diaby eines.

Empörung und Entlassungsforderungen

Die Reaktionen in den Sozialen Medien reichten von Empörung bis hin zu Entlassungsforderungen. Fans der Kölner aus den USA schrieben einen Offenen Brief an den Vorstand des Klubs, in dem sie aufriefen, den erst wenige Tage zuvor eingestellten Trainer "mit sofortiger Wirkung zu entlassen".

Kölner Reaktion kann Wogen nicht glätten

Dass Funkel eine möglicherweise rassistische Umschreibung suchte, statt die Namen der Spieler zu nennen, löste einen Shitstorm aus, auf den Verein noch am Samstagabend (17.04.2021) reagierte.

" In dem Interview bei sky bezog ich mich einzig auf die Schnelligkeit von Leverkusens Spielern, nichts Anderes war gemeint, nichts Anderes wollte ich damit sagen ", hieß es in der Erklärung, die erneut einen Shitstorm nach sich zog.

Die Erklärung sei " lächerlich ", hieß es in den nahezu ausschließlich negativen Reaktionen. Moniert wird, dass der Verein sich nicht auf die Ausdrücke bezog, die Funkel selbst als problematisch ausmachte.

Funkel heute beim Radiosender WDR2

