Leverkusen von Freiburg überrumpelt

Die Werkself hatte Schwierigkeiten mit den zu Beginn frech und energisch aufspielenden Freiburgern. Bayer 04 wurde früh auf dem falschen Fuß erwischt, die erste Chance der Breisgauer brachte direkt das 0:1 aus Leverkusener Sicht durch Höler. Leverkusens Schlussman Lukas Hradecky blieb ohne Chance, nachdem seine Vorderleute beim ersten Freiburger Ansturm gedanklich wohl noch in der Kabine waren.

Der vermeintliche zweite Freiburger Treffer durch Jonathan Schmid wurde in der Folge aberkannt, weil Höler vorher im Abseits gestanden hatte. Besonders Höler stach im aggressiv agierenden Freiburger Kollektiv heraus und stellte die Bayer-Defensivabteilung vor eine echte Herausforderung.

Rote Karte für Bender wird zurückgenommen

Plötzlich Aufregung auf Seiten Leverkusens: Sven Bender foulte Höler vor dem Sechzehner, Schiedsrichter Benjamin Cortus zückte die Rote Karte und wertete das Einsteigen als Notbremse (21.). Allerdings hätte Edmond Tapsoba noch eingreifen können - das sah wohl auch Video-Assistent Felix Zwayer so und bat Cortus, sich die Situation noch einmal anzusehen. Cortus korrigierte anschließend auf Gelb.

Alario beweist Torriecher und bestätigt Topform

Plötzlich durfte Leverkusen dann jubeln: Stürmer Alario nutzte einen haarsträubenden Rückpass von Freiburgs Nicolas Höfler aus und ließ SC-Torhüter Florian Müller keine Chance. Der Ausgleich bewirkte zunächst nicht allzu viel, die Teams rackerten sich beide ab, ohne spielerisch für Glanzmomente zu sorgen. Bayer-Torwart Hradecky hielt sein Team im Spiel und parierte einen Kopfball von Vincenzo Grifo aus kurzer Distanz glänzend (33.).

Doch kurz vor der Halbzeitpause drehte die äußerst effektive Werkself dann - wieder aus dem Nichts - das Spiel. Doppelpacker Alario sei Dank: Der Argentinier bestätigte beim zweiten Treffer, diesmal nach überlegter Vorlage von Lars Bender, seine herausragende Form (wettbewerbsübergreifend jetzt sechs Tore in den letzten fünf Spielen).

Amiri sorgt mit Traumtor für Highlight

Bayer Leverkusen ließ sich zu Beginn der zweiten Hälfte ein wenig zurückdrängen, Freiburg presste energisch. Die Werkself hatte indes mehr Spielanteile und bemühte sich, die Freiburger laufen zu lassen. Zu zwingenden Torraumszenen kam es aber auf beiden Seiten lange nicht, die Partie verkam ein wenig zum Abnutzungskampf.

Doch dann durchbrach Leverkusens Amiri diese Phase des Spiels mit einem sehenswerten Traumtor in den Winkel aus etwa 20 Metern zum 3:1. Schnell umgeschaltet, technisch hervorragend mit der Innenseite abgeschlossen - Amiri durfte sich über seinen ersten Saisontreffer freuen. Zuvor hatte Freiburg im Aufbauspiel leichtfertig den Ball verloren und Leverkusens Pressing seine volle Wirkung entfaltet.

Joker Tah macht alles klar

In der Schlussphase ließ sich Bayer den Sieg nicht mehr nehmen, musste aber nochmal ein wenig zittern, bevor der eingewechselte Tah per Kopf nach Ecke von Kerem Demirbay mit dem vierten Leverkusener Treffer den Deckel draufmachte. Der ebenfalls eingewechselte Petersen hatte zwischenzeitlich wieder einmal seine Joker-Qualitäten bewiesen und den Freiburger Anschlusstreffer zum 2:3 erzielt.

Donnerstag in Israel, Sonntag Rheinderby im eigenen Stadion

In der Bundesliga geht es für die Bosz-Elf weiter mit einem Rheinderby. Borussia Mönchengladbach ist am kommenden Sonntagabend (08.11.) in Leverkusen zu Gast, Anpfiff ist um 18 Uhr. Bereits am Donnerstag tritt Bayer in der Europa League bei Hapoel Be’er Scheva an (18.55 Uhr).