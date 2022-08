Modeste will Moukoko helfen

" Er ist ein Riesentalent ", sagt Modeste über Moukoko, der nach seiner Einwechslung erst das - durch einen schweren Fehler von SC -Keeper Mark Flekken begünstigte - 1:1 durch Jamie Bynoe-Gittens (77. Minute) vorbereitet und sieben Minuten später das Dortmunder 2:1 selbst erzielt hatte. Auch am Endstand durch Marius Wolf (88.) war der deutsche U21-Nationalspieler beteiligt.

Die Stärke einer Mannschaft zeigt sich nicht durch die elf Spieler, die starten, sondern durch die ganze Mannschaft. BVB-Trainer Edin Terzic

" Ich denke, ich kann ihm helfen ", sagte Modeste. " Ich gebe ihm gerne Tipps. " Für den Franzosen war es kein einfaches Blitz-Debüt nur wenige Tage nach seinem Wechsel zum BVB. Man hätte gemerkt, dass er noch nicht allzu oft mit den neuen Mitspielern trainiert hatte, sagte Modeste. Er brauche noch etwas Zeit.

Modeste wird auch in der Defensive gebraucht