Hoffenheim zu schnell für die Werkself

Leverkusen spielte weiter mutig und kam auch selbst zu Chancen. Amira Arfaoui nahm den Ball jedoch in bester Einschussposition nicht gut genug an, sodass ihr Versuch aus sieben Metern entschärft werden konnte (26.). Auf der anderen Seite vergab Julia Hickelsberger aus kurzer Distanz nach einem Eckball die große Chance auf das dritte Hoffenheimer Tor (30.).

Unmittelbar nach der Halbzeit zeigte sich die Leverkusener Defensive weiter nicht formverbessert. Hoffenheim kam zu weiteren Chancen, Repohl konnte die beste davon gegen Corley abwehren (48.). Kurz darauf kam Nicole Billa nach einer Flanke aus fünf Metern zum Abschluss, grätschte den Ball aber neben das Tor (53.).

Bayer-Frauen melden sich zurück - mehr aber auch nicht

So schwach Leverkusen in der Defensive war, im Angriff gab es immer wieder Glanzmomente - und einer führte dazu, dass wieder Hoffnung auf einen Punktgewinn bestand. Arfaoui wurde im Strafraum freigespielt, umspielte die gegnerische Torhüterin und schob zum 1:2-Anschlusstreffer ein (61.).

In der Folge drückte Bayer auf den Ausgleich. Das war auch eine Folge einer taktischen Änderung, Leverkusen setzte nicht mehr so sehr auf kompromissloses Pressing, stand tiefer und gab Hoffenheim so weniger Räume - das zahlte sich aus. Den Gastgeberinnen gelang es auch nicht mehr, ihre Konter auszuspielen, agierten zu ungenau.

Nachdem sich lange vor beiden Toren nichts mehr tat, gab es kurz vor Ablauf der 90 Minuten aber doch noch eine entscheidende Situation - zugunsten der Hoffenheimerinnen. Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte wurde der Ball per Kopf auf Vanessa Leimenstoll weitergeleitet, die das 3:1 für die TSG erzielte und die nächste Niederlage der Bayer-Frauen besiegelte.