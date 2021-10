München macht in Hälfte eins alles klar

Schon in der ersten Halbzeit machte Bayern alles klar und zeigte Aufsteiger Köln klar die Grenzen auf. Der FC wurde von Beginn an meist weit in die eigene Hälfte gedrückt. Nach einem Stellungsfehler von Kölns Torhüterin Manon Klett (6.) konnte Anja Pfluger das 0:1 noch verhindern. Doch in der 18. Minute erzielte Maximiliane Rall den ersten Treffer für München, als sie per Direktabnahme aus etwa sieben Metern ins linke untere Eck traf.

Nur drei Minuten später erhöhte Saki Kumagai (21.) auf 2:0: Eine verunglückte Faustabwehr von Klett landete bei Kumagai, die den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck setzte. In der 27. Minute konnte Klett einen gefährlichen Kopfball von Lineth Beerensteyn parieren, der Nachschuss von Rall landete dann aber im leeren Tor - 3:0. Kurz vor der Pause köpfte die 1,58 m große Linda Dallmann den Ball von der Strafraumgrenze zum 4:0 ein.

Bayern legt nach der Halbzeit nach

Obwohl Köln nach der Pause besser sortiert war, war München auch in der zweiten Hälfte die dominante Mannschaft. Giulia Gwinn (61.) setzte einen Freistoß aus gut 16 Metern an den Pfosten. Glódís Viggósdóttir (73.) erhöhte nach einem FCB-Freistoß auf 5:0, Viviane Asseyi (75.) setzte nur zwei Minuten später den Schlusspunkt.

