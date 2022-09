Am Freitagabend (23.09.2022) stellten die Frauenteams von Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln erneut unter Beweis, wie nah sie beieinander liegen. Die vergangene Saison beendeten die Rheinrivalinnen bereits punktgleich mit 22 Zählern, starteten dann mit einem Sieg in die neue Spielzeit und lieferten sich nun ein äußerst ausgeglichenes direktes Duell - zumindest in der Anfangsphase.