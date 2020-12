Dreifacher Stindl rettet Gladbach einen Punkt

Mit der Führung im Rücken spielten die Hessen, die zuvor acht Bundesligaspiele in Folge nicht gewinnen konnten, befreit auf. Gladbach dagegen trat offensiv kaum noch in Erscheinung. Hinten hatte die Borussia Glück, dass Amin Younes frei vor Yann Sommer den Ball nicht richtig traf und so nach 64 Minuten die wohl endgültige Entscheidung verpasste.

Gladbach geht auf dem Zahnfleisch

Doch auch so sahen die Frankfurter lange wie der sichere Sieger aus. Obwohl Rose im Vergleich zum Remis gegen Hertha gleich auf sieben Positionen wechselte, konnten die Gladbacher mit zunehmender Spielzeit immer weniger verbergen, wie viel Kraft die vergangenen Wochen gekostet haben.

Nach einem Foul von Denis Zakaria gegen Dominik Kohr zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt - der Videobeweis belegte jedoch, dass der Tatort knapp außerhalb des Sechzehners lag. Glück, dass bei der Borussia offenbar neue Kräfte freisetzte. Denn in einer wilden Schlussphase schaffte der Gast noch ein kleines Wunder. Kapitän und Matchwinner Stindl sorgte per Elfmeter zunächst für den Anschluss und entriss den Gastgebern in der Nachspielzeit tatsächlich noch den sicher geglaubten Sieg. Zu diesem Zeitpunkt waren die Frankfurter nach einer Gelb-Roten-Karte gegen David Abraham (81.) nur noch zu zehnt.

Für die Borussia geht es am Samstag gegen Hoffenheim weiter - da soll dann endlich auch nochmal ein Sieg her.