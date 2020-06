Doch Werder geht angeschlagen in das Fernduell. " Aktuell ist da viel Leere, weil wir eine große Chance hatten, nochmal alles zu unseren Gunsten zu drehen im Abstiegskampf ", war Trainer Florian Kohfeldt nach der Niederlage in Mainz konsterniert. " Wir haben diese Chance heute verpasst. Jetzt ist es natürlich noch möglich am letzten Spieltag. Aber es wird sehr schwer, wir müssen auf Union Berlin hoffen und selber vor allem gewinnen. "

Fortuna-Coach setzt auf Entspannung

Der Druck ist also riesig. Fortuna-Trainer Uwe Rösler setzt nach dem enttäuschenden Spiel gegen den FC Augsburg auf Entspannung und gab seinem Team zwei Tage frei. " Wir müssen uns mental erholen. Wir standen jetzt in ganz vielen Spielen Woche für Woche unter enormem Druck. Das war heute vielleicht ein Spiel zu viel ", so der Coach.

Denn der Coach will sich nicht auf die Schützenhilfe des rheinischen Rivalen aus Köln in Bremen verlassen. " Selbst ist der Mann. Das war immer meine Devise ", so Rösler.

Video starten, abbrechen mit Escape Rösler: "Müssen uns jetzt mental erholen". Sportschau. . 01:04 Min. . Verfügbar bis 20.06.2021. Das Erste.

Stand: 20.06.2020, 19:30