Die Spieler von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf haben am Samstag (13.04.2019) vor dem Fernseher vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga feiern können. Durch die 0:1-Pleite des Tabellen-16. VfB Stuttgart (21 Punkte) gegen Bayer Leverkusen am Samstag ist Düsseldorfs (37 Punkte) Vorsprung in der Tabelle auf den VfB in den verbleibenden Partien uneinholbar.

Damit ist das "Fortuna-Wunder" endgültig vollbracht. Und dies fünf Spieltage vor Saisonschluss.

Auf 16 Punkte ist der Vorsprung der Fortuna auf den Relegationsplatz angewachsen. F95 spielte eine für die Verhältnisse des Klubs eine nahezu perfekte Saison, die sich die Beteiligten wohl nicht einmal selbst zugetraut hätten.

"Ich war noch nie so abgeschrieben wie mit der Fortuna" , sagte Trainer Friedhelm Funkel jüngst. Und diese Behauptung nimmt dem Fortuna-Coach wohl jeder Fußball-Interessierte ab. Der 65-Jährige hat aber gemeinsam mit seinem Team sämtliche Experten eines Besseren belehrt.

Das Hinspiel hat Eindruck hinterlassen

Es könnte also ein ganz entspannter Sonntag (14.04.2019) für die Fortuna in der Düsseldorfer Arena werden, wenn da nicht ausgerechnet der FC Bayern zu Gast wäre. Ein Gegner, der sich keinen Ausrutscher im Kampf um die Meisterschaft leisten darf - und der sicher auch noch eine Form der Wiedergutmachung betreiben will.

Das spektakuläre 3:3 aus der Hinrunde in der Münchner Arena dürfte schließlich Eindruck beim Team von Trainer Nico Kovac hinterlassen haben. Und nicht zuletzt aus dieser Partie beziehen die Fortunen immer noch Zuversicht. "Wenn wir das zeigen an 100-prozentigem Laufwillen, Einsatzbereitschaft, Spielwitz und Leistung, was wir zuletzt auf den Rasen gebracht haben, können wir auch diesen Gegner sicher ärgern und punkten" , sagt Fortunas Mittelfeldspieler Kevin Stöger.

Angreifer Lukebakio ist außer Form

Doch selbst bei der Fortuna läuft in dieser Spielzeit nicht alles nach Plan. Gegen die Münchner wird es wieder darauf ankommen, gefährliche Konter zu spielen und die Bayern-Defensive mit viel Schnelligkeit auszuhebeln. Allerdings ist derjenige, der den Rekordmeister im Hinspiel mit seinen drei Treffern geradezu in Schockstarre versetzte, seit Wochen außer Form.

Dodi Lukebakio hat zwar für einen Bundesliga-Rookie mit acht Treffern und vier Vorlagen eine immer noch vorzeigbare Bilanz. In der Rückrunde läuft es aber für die 21 Jahre alte Leihgabe des FC Watford nicht rund. Erst einen Treffer konnte der Belgier erzielen.

