Nach sieben Jahren verlässt Torwart Michael Rensing den Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und will sich nach der Saison einen neuen Verein suchen. "Ich möchte im Sommer noch einmal eine neue Herausforderung annehmen. Ich bin topfit, motiviert und voller Vorfreude, auf dem Platz zu stehen" , wird der 35-Jährige in einer Vereinsmitteilung vom Montag (13.04.2020) zitiert.

"Ich hatte eine wundervolle Zeit bei der Fortuna und danke allen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, vor allem den einzigartigen Fans. Ihr werdet immer einen Platz in meinem Herzen haben" , so Rensing, der bei den meisten Fortuna-Fans einen guten Stand hatte.

Einst "Kronprinz" von Oliver Kahn

Rensing musste während seiner Karriere immer wieder Rückschläge einstecken. Beim FC Bayern sollte er als "Kronprinz" Oliver Kahn beerben: "Lehmanns Nachfolger in der Nationalelf wird auf jeden Fall Rensing und sonst keiner" , kündigte Bayerns Manager Uli Hoeneß an. Doch der neue Trainer Jürgen Klinsmann entschied sich für Jörg Butt im Tor. Auch unter Klinsmanns Nachfolger Louis van Gaal konnte Rensing sich nicht durchsetzen.

Rensing wechselte zunächst nach Köln und dann nach Leverkusen. Bei beiden Vereinen zeigte Rensing ordentliche Leistungen, kam aber nicht an den jüngeren Konkurrenten Timo Horn (Köln) und Bernd Leno (Leverkusen) vorbei.

Eklat nach Wechsel zur Fortuna

Kurz nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zur Fortuna 2013 schien es zunächst so, als würde Rensing nicht lange bleiben. Rensing war zu dem Zweitligisten mit der Annahme gewechselt, auf jeden Fall die Nummer eins zu sein. Doch als Trainer Mike Büskens verkündete, dass er Fabian Giefer in den Kasten stellen wolle, verließ Rensing wutentbrannt die Mannschaftssitzung.

Rensing ließ durchsickern, er wolle den Klub so schnell wie möglich wieder verlassen. Doch Manager Wolf Werner und Büskens besänftigten Rensing und gaben ihm nach diesem Eklat eine neue Chance, sodass Rensing danach in 32 Bundesliga-Partien, 100 Begegnungen in der 2. Liga sowie fünf DFB-Pokal-Spielen für die Fortuna auf dem Platz stehen sollte.

Wichtiger Bestandteil des Aufstiegs-Teams 2018

2018 war Rensing einer der Aufstiegshelden, die großen Anteil daran hatten, dass Düsseldorf nach fünf Jahren in die Bundesliga zurückkehrte. Auch in der höchsten Spielklasse zeigte Rensing gute Leistungen und erhielt am Ende der Saison 2018/19 einen weiteren Jahresvertrag. "Ich baue mit meiner Familie ein Haus im Düsseldorfer Norden und möchte irgendwann meine Karriere bei Fortuna auch beenden. Wann das sein wird, warten wir einfach mal ab" , sagte Rensing.