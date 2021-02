Fortuna Düsseldorf kämpft um die Aufstiegschance

Es ist einer dieser Tage, die von besonderer Bedeutung sind. Für Fortuna Düsseldorf geht es am Montagabend (8.2.2021) darum, ob die Rheinländer den Aufstieg noch schaffen können. Der Tabellenvierte Holstein Kiel ist Gegner der Fortuna und gleichzeitig einer der größten Konkurrenten im Kampf um die Aufstiegsplätze.

Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler liegt vier Punkte hinter den Norddeutschen. Mit einem Sieg würden sie direkt hinter Kiel auf Platz fünf vorrücken. Bei einer Niederlage wäre der Traum von der 1. Bundesliga allerdings fast schon geplatzt. "Wir müssen sie unter Druck setzen und zeigen, dass wir zuhause eine Macht sind ", sagt Rösler.

Wegweisende Partie für Rösler

Sein Optimismus lässt sich begründen. Von neun Heimspielen gewannen die Düsseldorfer sechs und spielten dreimal unentschieden. Sie sind als einzige Zweitliga-Mannschaft daheim noch unbesiegt.

Aber auch die "Störche" haben eine bemerkenswerte Bilanz aufzuweisen. Als einziges Team der Liga sind sie ungeschlagen in der Fremde. In neun Auswärtsspielen gelangen ihnen fünf Siege und vier Unentschieden.

Auch für Rösler selbst ist die Partie wegweisend. Der Vertrag des 52-Jährigen läuft im Sommer aus. Seine Zukunft am Rhein wird auch davon abhängen, in welche Richtung sich sein Team in diesen entscheidenden Wochen bewegt.

Kein Sieg gegen Spitzenteams

Den Düsseldorfern bleibt dabei nichts anderes übrig, als das Feld von hinten aufzurollen: Der schwache Saisonstart mit vier Punkten nach fünf Partien wirkt noch immer negativ nach.

Ausrutscher wie die Pleite in der Vorwoche beim Tabellenletzten Würzburger Kickers dürfen sich die Fortunen nicht nicht mehr leisten. "Wir vertrauen unserem Kader und sehen daher auch die Möglichkeit, am Ende der Saison ganz oben dabei zu sein" , sagt Fortuna-Sportvorstand Uwe Klein.

Für eine Zukunft Röslers am Rhein sollte sein Team zudem idealerweise schon am Abend eine weitere negative Statistik beenden: Gegen die ersten vier Teams der Liga (Kiel, HSV, Greuther Fürth, VfL Bochum) haben die Fortunen in dieser Spielzeit noch keinen Sieg erzielen können.

Innenverteidiger Andre Hoffmann wird nicht mithelfen können, diese Serie ad acta zu legen. Der 27-Jährige fehlt nach seiner fünften gelben Karte gesperrt. "Wir haben uns Gedanken gemacht und sind gut vorbereitet" , sagt Rösler. Für die Fortuna dürfte dieser Abend große Anspannung bedeuten.

Stand: 08.02.2021, 11:50