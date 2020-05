Fortuna Düsseldorf hat seine Enthaltung bei der DFL-Abstimmung bestätigt: "Wir haben uns bei der Abstimmung, ob die Saison auch nach dem 30. Juni fortgeführt werden kann, enthalten, weil die Rahmenbedingungen Stand heute nicht klar sind" , sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann am Freitag (15.05.2020) in einem Interview auf der Vereinshomepage. Die anderen 35 Vereine aus 1. und 2. Bundesliga hatten am Donnerstag für eine Fortsetzung gevotet.

Düsseldorf bangt um Spieler: 17 Verträge laufen aus

"Wir würden die Saison natürlich zu Ende spielen, auch wenn es über den 30. Juni hinaus geht" , betonte Röttgermann: "Wir können das aber nur, wenn wir auch die Spieler unter Vertrag haben, mit denen wir im Ligabetrieb gespielt haben."

Bei der Fortuna laufen Ende Juni 17 Verträge aus. "Insbesondere ist unklar, ob bei unseren Leihspielern die jeweils ausleihenden Vereine zustimmen" , erklärte der Vorstandschef. "Hier müssten unter anderem Manchester City, Hoffenheim, Fenerbahce Istanbul, Lazio Rom, der VfB Stuttgart, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt zustimmen, damit unser Kader komplett und schlagkräftig bleiben kann."

Absteiger bei Saisonabbruch keine Option