2. Liga oder Klassenerhalt?

Die Corona-Pandemie hat den gesamten Sportmarkt aus den Angeln gehoben. Niemand weiß, wie sich etwa die Preise für Profifußballer entwickeln werden. Und die Rheinländer haben ein noch ganz anderes Problem. Sie wissen schon gar nicht, ob sie in der kommenden Spielzeit in der 1. oder 2. Fußball-Bundesliga spielen werden.

Damit ist es doppelt schwer, sich auf die nähere Zukunft vorzubereiten, zumal 17 Verträge am Saisonende auslaufen. "Es gibt wenige Vereine die große Transfers machen, eigentlich keinen. Alle kümmern sich um interne Dinge. Es ist wie eine Glaskugel, in die man hineinschaut ", sagt Klein, der mit einer kurzen Unterbrechung seit 2002 in vielen Funktionen, unter anderem als Co-Trainer und zuletzt als Scout, im Klub ist.

Neue Verträge für den Trainerstuff

Die vereinsinternen, personellen Strukturen für den sportlichen Bereich wurden nun zumindest festgezurrt. Der Vertrag von Co-Trainer Thomas Kleine wurde verlängert. Auch Co-Trainer Axel Bellinghausen sowie Athletiktrainer Robin Sanders, Videoanalyst Philipp Grobelny und Mentaltrainer Axel Zehle haben neue Verträge bei den Rot-Weißen unterschrieben, teilte der Klub am Dienstagmittag mit. "Und auch im Jugendbereich haben wir mit vielen Trainern verlängert" , sagt Klein.

In allen anderen Fragen gibt sich der neue Sportvorstand allerdings überaus zurückhaltend. Keine Aussagen über seine längerfristigen Planungen, kein Ausblick auf eine mögliche Idee, wohin sich die Fortuna unter seiner Regie entwickeln soll. Nur so viel: "Grundsätzlich wollen wir Spieler verpflichten und nicht ausleihen." Derzeit befinden sich acht Leihspieler im Fortuna-Kader, von denen lediglich Bernard Tekpetey noch bis 2021 bleibt.

Klein will "nur auf das nächste Spiel gegen 1899 Hoffenheim" schauen. "Damit sind wir gut beraten." Erst wenn die Saison vorbei ist und die Fortuna wisse, wohin die Reise geht, will und kann er etwa mit Leistungsträgern wie Kevin Stöger konkrete Gespräche führen. Dann könnte es längst zu spät sein.