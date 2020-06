Ein wenig unruhig könnten sie bei Fortuna Düsseldorf dann doch werden. Schließlich wird in ihrem Stadion gerade noch ein neuer Rasen verlegt. Am Tag vor dem so wichtigen Spiel gegen den FC Augsburg. Außerdem teilt sich der Bundesligist mit dem Drittligisten KFC Uerdingen das Stadion. "Elf Heimspiele in sechs Wochen sind sehr viel für den Rasen. Wir wollen gegen Augsburg möglichst ideale Bedingungen haben. Deshalb hoffe ich, dass alles pünktlich bis zum Anpfiff am Samstag klappt" , sagte Fortuna-Trainer Uwe Rösler am Freitagmittag (19.06.2020).

Für die Rheinländer geht es am Samstag fast schon um Alles. Das Rösler-Team steht mit 29 Punkten auf dem Relegationsplatz, einen Zähler vor Werder Bremen.

Video starten, abbrechen mit Escape Uwe Rösler: "Ich glaube, wir haben keine Angst". Sportschau. . 01:10 Min. . Verfügbar bis 19.06.2021. Das Erste.

Bremen auf Distanz halten

Eine direkte Rettung wäre für die Düsseldorfer zwar auch noch möglich, dafür müsste die Fortuna allerdings beide ausstehenden Partien gegen Augsburg und bei Union Berlin gewinnen. Und Mainz 05 (34 Punkte) dürfte zeitgleich nur einen Punkt holen.

Doch das Düsseldorfer Hauptaugenmerk liegt zunächst darauf, die Bremer auf Distanz zu halten. Und in dieser Frage sieht sich Rösler in einer guten Ausgangsposition. "Wir haben den Vorteil, dass wir anders als Werder Bremen seit Saisonbeginn wissen, dass wir gegen den Abstieg spielen. Deshalb sind wir relativ ruhig" , sagt Rösler. Die Fortuna, die in dieser Spielzeit häufig sicher geglaubte Punkte kurz vor Spielschluss wieder hergeben musste, hat zudem Selbstbewusstsein aus dem jüngsten und spät erkämpften 2:2 bei RB Leipzig gezogen.

Alles wie immer

"Wir haben keine Angst, das hat man ja auch in den letzten Spielen gesehen. Die Mannschaft macht einen sehr stabilen Eindruck" , sagt Rösler. Er selbst kennt die Situation aus seiner langen Karriere. "Was ich daraus in den ganzen Jahren gelernt habe, ist, die Ruhe, die Stärke und die Routinen zu behalten" , sagt der Coach.

Die Düsseldorfer Spieler können sich also darauf einstellen, dass sie ihrem Job wie gewohnt nachgehen können - ohne zusätzliche Aufregung, ohne besondere Anweisungen. Business as usual ist das Motto von Rösler vor dem Saisonfinale.

Der Trainer geht davon aus, dass seine Mannschaft gegen die Augsburger mehr Ballbesitz haben wird. "Wir sind ja auch eine Mannschaft, die das gerne hat. Wir müssen den Ball schnell laufen lassen, brauchen eine gute Qualität beim Passspiel und eine unheimliche physische Bereitschaft." Sollte auch der Rasen dann präpariert sein, ist alles vorbereitet für die Rettung, so gut es eben geht. "Der Nervenfaktor spielt auf der Zielgeraden immer mit" , sagt Rösler. Alles lässt sich halt doch nicht minutiös planen.

Video starten, abbrechen mit Escape Allofs: Klassenerhalt für Düsseldorf und Werder realistisch. Sportschau. . 03:19 Min. . Verfügbar bis 19.06.2021. Das Erste.

Stand: 19.06.2020, 15:18