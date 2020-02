Auflösungserscheinungen

Es ist die nächste Episode in der chaotischen Vereinsführung, die Ähnlichkeiten zum vergangenen Jahr aufweist. Januar 2019 stand Friedhelm Funkel bereits vor dem Aus. Die Fortuna verkündete das Ende der Zusammenarbeit zum Saisonende, Funkel malte sich bereits seinen Sommer als Rentner aus. Dann aber die Kehrtwende und die 26-Punkte-Rückrunde Düsseldorfs.

Nur wenige Wochen später gab es dann eine Entlassung auf der anderen Seite: Vorstandschef Robert Schäfer wurden vom Aufsichtsrat fachliche Defizite und zu egoistische Politik vorgeworfen. Der Mann, der Funkel absägen wollte, musste selbst seinen Schreibtisch räumen.

Ende 2019 trat dann auch noch der Aufsichtsratvorsitzende Reinhold Ernst zurück und ist seitdem nur noch einfaches Mitglied im Aufsichtsrat. Verblieben ist Thomas Röttgermann, der zwar selbst wegen geheimer Geschäftstätigkeiten und mutmaßlicher Falschaussagen unter Beschuss stand, jetzt aber als Vorstandsvorsitzender der stärkste Mann im Verein ist.

Mitten im Abstiegskampf

Und sportlich? Steckt die Fortuna mitten im Abstiegskampf, fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer. Fortuna-Coach Uwe Rösler weiß um die schwierige Situation: "Wir müssen in den nächsten Wochen Punkte sammeln. Druck gehört in der Bundesliga dazu." Düsseldorf stehen aufregende Monate bevor, den Auftakt gibt es am Samstag in Freiburg.

js | Stand: 20.02.2020, 14:56