Verein: "Keine Arbeitsplätze in Gefahr"

Die Kurzarbeit startet ab der ersten April-Woche und betrifft laut Verein Mitarbeiter, " deren Einsatzmöglichkeiten derzeit begrenzt sind ". Mit den Maßnahmen will der Verein die Einnahmeverluste aufgrund der Corona-Pandemie abfedern. " Existenzbedrohlich wird keins der Szenarien für die Fortuna ausgehen, wenn wir unsere Maßnahmen konsequent umsetzen und wir alle unseren entsprechenden Beitrag leisten. Das bedeutet in der Folge, dass keine Arbeitsplätze in Gefahr sind ", sagte Clubchef Röttgermann.