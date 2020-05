Fünf Neue bei Düsseldorf

Rösler hatte seine Elf umgestellt, ging mit fünf frischen Kräften in das Spiel gegen den Spitzenreiter. Gießelmann, Jörgensen, Skrzybski, Bodzek und Morales spielten für Hennings, Ayhan, Suttner, Sobottka und Berisha. Bayern München startete fast unverändert im Vergleich zum Spiel bei Borussia Dortmund.

Der Spitzenreiter war von Beginn an klar besser. So geriet die Fortuna nicht unverdient aber unglücklich durch ein Eigentor in Rückstand. Der Düsseldorfer Mathias Jörgensen fälschte einen eigentlich missratenen Schuss von Benjamin Pavard unfreiwillig ins Tor ab (15.).

Auch nach der Führung war Bayern weiter deutlich überlegen. Nach einer Ecke war es wieder Benjamin Pavard, der den Ball Richtung Tor brachte. Jetzt landete sein Kopfball ohne Hilfe der Düsseldorfer zum 2:0 im Tor (29.).

Große Chance für Karaman

Ganz abgemeldet war die Fortuna aber nicht, kurz nach der 2:0-Führung hatte sie die Chance zum Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von Thommy kam Kenan Karaman im Strafraum der Münchener zum Schuss, aber die Bayern-Defensive blockte erfolgreich.

Kurz vor der Pause gelang Bayern München dann der nächste Treffer. Nach einer schönen Kombination traf Robert Lewandowski (43.). Der Pole machte ein weiteres Tor (50.), ehe Alphonso Davies auf 5:0 erhöhte (52.).

In der 65. Minute sendete Fortuna Düsseldorf noch mal ein Lebenszeichen. Gießelmann brachte einen Ball aus 20 Metern per Direktabnahme aufs Tor, aber Manuel Neuer konnte den Schuss halten. Es blieb beim 5:0 für Bayern.

Direkte Abstiegsränge kommen näher

Damit endete für Düsseldorf die Serie von sechs Spielen ohne Niederlage. Trainer Uwe Rösler fand es " ein bisschen enttäuschend, dass wir den guten Eindruck der letzten Wochen ein bisschen kaputt gemacht haben ". Die Fortuna bleibt auf dem Relegationsplatz. Weil Werder Bremen zuvor beim FC Schalke 04 gewonnen hat, beträgt der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz nur noch zwei Punkte.

Auf Düsseldorf wartet ein straffes Restprogramm: Der nächste Gegner ist Hoffenheim (06.06.2020, 15:30 Uhr). Dann geht es gegen Dortmund und Leipzig. Gut möglich, dass die Fortuna nach den drei Spielen unter noch größerem Druck steht im Abstiegskampf. " Die Mannschaft ist bis jetzt immer wieder zurückgekommen und wird auch dieses Mal zurückkommen ", zeigte sich Rösler optimistisch.

In die entscheidende Saisonphase muss Fortuna ohne Lutz Pfannenstiel gehen. Für ihn war es gegen Bayern das letzte Spiel als Sportvorstand bei den Düsseldorfern. Er hört aus privaten Gründen auf. Sein Nachfolger ist Uwe Klein, der zuvor Leiter der Kaderplanung war.