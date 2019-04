Düsseldorfer Chancen sind Mangelware

Die Bayern bestimmten von Beginn an das Spiel, so dass die Fortuna bereits nach sechs Minuten das Glück bemühen musste. Nach einer Hereingabe von Serge Gnabry für Coman landete der Ball am langen Pfosten, und kurz darauf ließ Thiago per Kopf die nächste Chance folgen. Zählbares brachten die Angriffsbemühungen der Gäste, als eine Coman-Hereingabe für Thomas Müller direkt im Tor landete (15. Minute). Müller hatte den Ball nicht berührt, den starken Fortuna-Keeper Michael Rensing aber sicher irritiert.

Chancen der Hausherren blieben Mangelware. Ein abgefälschter Schuss von Dawid Kownacki strich in der 26. Minute über das Bayern-Tor. Das Spiel kontrollierten indes die Gäste, und gerade als die Düsseldorfer offensiv mutiger wurden, legten sie nach. Gnabry schickte Joshua Kimmich steil, und der legte im Straftraum quer auf Coman - 0:2.

Gnabry sorgt für Vorentscheidung

Als die Kopfballverlängergung einer Ecke durch Müller zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erst auf dem Fuß von Gnabry und dann zum 0:3 im Tor landete, war klar, dass es wohl nicht wie im Hinspiel zu einer Überraschung reichen würde. Im November hatten die Fortunen in München trotz eines 1:3-Rückstandes 3:3-remis gespielt. Damals stand der dreifache Torschütze Dodi Lukebakio in der Startelf. Dieses Mal wurde er von Fortuna-Coach Friedhelm Funkel erst in der 68. Minute eingewechselt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Mit nur einem Treffer in der Rückrunde empfahl sich der Belgier nicht nachhaltig für einen Startelfeinsatz, konnte kurz vor Ende des Spiels aber ein neues Argument liefern. Er traf per Elfmeter zum 1:3, nachdem ein Handspiel von Mats Hummels per Videobeweis geahndet worden war. Trotzdem sammelten die Bayern, für die Leon Goretzka noch auf 4:1 erhöhte, die nächsten drei Punkte im Meisterschaftsduell mit Borussia Dortmund ein und gehen als Tabellenführer in den 30. Spieltag.