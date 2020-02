Nach Berlin gegen Mainz, Paderborn und Köln

Danach folgt das Auswärtspiel beim Tabellen-15. 1. FSV Mainz 05, der nur noch zwei Punkte entfernt ist, und das Heimspiel gegen Schlusslicht SC Paderborn. Am 21. März tritt Düsseldorf zum Derby beim 1. FC Köln an, der momentan sechs Punkte entfernt ist und den die Fortuna gerne wieder zurück in den Abstiegskampf reißen würde. "Wir können alle vier Mannschaften, die jetzt auf uns zukommen, noch mit unten reinziehen" , sagt Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

In diesen vier Partien sollte Fortuna punkten, um am Ende eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Denn das Programm danach hat es in sich: Schalke, Bayern, Hoffenheim, BVB und Leipzig heißen die Gegner.

Team spielt wieder mutiger nach vorne

Mut macht den Düsseldorfern, dass Friedhelm Funkels Nachfolger Rösler offenbar an den richtigen Stellschrauben gedreht hat. Die Mannschaft spielt wieder mutiger nach vorne und ist schwerer ausrechenbar. Beim Sieg in Freiburg lobte Rösler zudem das "Game Management". Gemeint ist intelligentes Spielverhalten, besonders bei einer Führung. In der Hinrunde hatte die Fortuna noch zahlreiche Führungen wieder verspielt.

Dabei hat Rösler im Gegensatz zu Funkel personell bessere Optionen. Spielmacher Kevin Stöger ist nach langer Verletzungspause wieder bei 100 Prozent und gibt den Takt im Mittelfeld vor. Im Zusammenspiel mit Winter-Neuzugang Valon Berisha hat das Spiel der Fortuna deutlich an Dynamik gewonnen.

Karaman stark nach langer Krankheitspause

Erik Thommy, der unter Rösler bisher immer in der Startelf stand, zahlt dem Trainer sein Vertrauen mit guten Leistungen und Toren zurück. Auch bei Kenan Karaman, den Rösler in Freiburg nach einer schweren Lungenentzündung direkt in die Startelf warf und der gut mit Torjäger Rouwen Henings harmonierte, bewies der Trainer ein glückliches Händchen.

Kurzfristig sieht Rösler vor allem bei Standardsituationen noch Verbesserungspotenzial. "Wir haben mit Andre Hoffmann, mit Kaan Ayhan, mit Mathias Jörgensen und Alfredo Morales sehr kopfballstarke Spieler. Es ist sehr wichtig, dass wir bei Standards noch gefährlicher werden" , sagte Rösler dem "Express". "Das muss im Abstiegskampf eine Waffe werden".

Video starten, abbrechen mit Escape Fortuna 1895 e. V. . Karneval. . 01:53 Min. . Verfügbar bis 01.04.2021. WDR Düsseldorf.

Stand: 25.02.2020, 09:14