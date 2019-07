Im Tor ist Roman Bürki gesetzt, genauso wie in der Innenverteidigung Rückkehrer Hummels. Der Weltmeister hat auf Anhieb die von ihm erwartete Führungsrolle angenommen und wird mit Manuel Akanji im Zentrum spielen. Auf Außen führt bei entsprechender Fitness nichts an Hakimi (rechts) und Schulz (links) vorbei.

Julian Weigl oder Mo Dahoud bekamen im zentralen Mittelfeld der Dortmunder zwar in den Tests viel Spielzeit, aber wenn es drauf ankommt, wird Favre im Sinne der Stabilität wieder auf Witsel und Thomas Delaney setzen.

Dortmunds Schulz (l.) geht an St. Gallens Costanzo vorbei

Besonders viel Rotationspotenzial hat der BVB in der offensiven Mittelfeldreihe. Marco Reus, Julian Brandt, Jadon Sancho, der in der Vorbereitung starke Jakob Bruun Larsen, Thorgan Hazard, Mario Götze oder auch Maximilian Phillipp kommen in Frage. Dabei dürften nur Kapitän Reus und Shootingstar Sancho zwei der drei oder vier Plätze am ehesten fest besetzen.

In der Sturmspitze scheint Trainer Lucien Favre mit seinen Überlegungen noch nicht am Ende zu sein. Neben Tormaschine Pablo Alcacer durften sich Thorgan Hazard und wie schon in der Vorsaison Götze auf der Neuner-Position präsentieren. Ist Alcacer zu einhundert Prozent fit, dürfte er die erste Wahl sein.