"Wir haben Florian in den Gesprächen eine sportliche Perspektive aufgezeigt und sicherlich auch davon profitiert, dass wir in der Vergangenheit vielen jungen Spielern wie Kai Havertz, Julian Brandt oder Benjamin Henrichs sehr früh die Chance gegeben haben, sogar in der Champions League aufzulaufen" , sagt Völler. Und so endete im Januar Wirtz' Zeit in Köln, weil dieser unbedingt die Rheinseite wechseln wollte.

Teil des Leverkusener Erfolgsgeheimnisses

Mittlerweile ist fast ein Jahr vergangen und Wirtz hat sich bereits einen Stammplatz erobert. Nur in einer Bundesligapartie stand er aufgrund einer Bauchmuskelzerrung nicht auf dem Feld, erzielte ansonsten ein Tor und gab vier Torvorlagen. In der Europa League erzielte er in fünf Partien zwei Tore und ihm gelang eine Torvorlage - alles äußerst beachtliche Werte. Zudem ist Wirtz' blitzschnelle Entwicklung aber auch ein wesentlicher Teil des derzeitigen Leverkusener Erfolgsgeheimnisses.

Im halbrechten, offensiven Mittelfeld harmoniert er geradezu optimal mit Außenstürmer Leon Bailey, der nicht zuletzt durch das Zusammenspiel mit Wirtz so richtig aufblüht. Und auch sein Nebenmann auf der anderen Seite, Nadiem Amiri, weiß die Qualitäten Wirtz' zu schätzen. "Er ist ein geiler Kicker und muss im Kopf klar bleiben. Das hilft uns und mir persönlich auch, wenn ich in der Mitte mit jemandem spiele, der mich versteht. Und Flo ist so einer" , sagt Amiri.

Wird der Vertrag vorzeitig verlängert?

Wirtz wird eng von seinen Eltern betreut, die ihm Bodenständigkeit und eine gesunde Portion Selbstfreflexion vermitteln. "Meine Stärken sehe ich auf jeden Fall im Zentrum. Im offensiven Bereich kann ich den letzten Pass spielen oder ins Dribbling gehen. Ich weiß aber auch, dass ich noch vieles verbessern muss: Beispielsweise habe ich einen guten Torabschluss, komme im Spiel aber viel zu selten dazu, aufs Tor zu schießen. Daran muss ich arbeiten" , sagt Wirtz.

Gerade diese Form der Selbstkritik wird Peter Bosz besonders gern von seinem jungen Spieler hören. Dass Wirtz früher oder später einen ähnlichen Weg wie sein Vorbild Kai Havertz zum einem europäischen Spitzenklub einschlagen wird, darüber sind sie sich in Leverkusen durchaus bewusst.

Wenn es nach den Verantwortlichen geht, soll Wirtz den bis 2022 laufenden Kontrakt aber erst einmal um drei weitere Jahre verlängern. " Wir sind optimistisch, dass Florian länger bleibt" , sagt Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes. Denn Zeit genug hat er ja. Im Jahr 2025 wäre Wirtz gerade einmal 22 Jahre alt.

Video starten, abbrechen mit Escape Baumgartlinger über Tabellenführung: "Das sagt schon etwas aus". Sportschau. . 00:27 Min. . Verfügbar bis 14.12.2021. Das Erste.

Stand: 15.12.2020, 08:00