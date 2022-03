Die Rivalität der beiden rheinischen Klubs ließ sich nicht leugnen. Selbst in Momenten, in denen Häme und Spott nicht mehr angebracht war, konnten sich einige Anhänger des 1.FC Köln nicht zügeln und riefen dem am Boden sich vor Schmerzen windenden Leverkusener Florian Wirtz ein paar ausgesprochene Unfreundlichkeiten zu. " Auf-Wiedersehen "-Rufe waren da noch mit Abstand das Harmloseste, was dem 18-Jährigen entgegenschlug.

Immerhin: Als zu sehen war, dass Wirtz - der seine Jugendjahre beim FC verbracht hatte, was die Zuneigung der FC-Fans deutlich erschwert - sich schwer am Knie verletzt hatte und mit der Trage vom Spielfeld gebracht werden musste, spendeten selbst einige Köln-Fans im Leverkusener Stadion Applaus. Und der Großteil schwieg - auch wenn es immer ein paar Unbelehrbare gibt, die selbst dann nicht ihrer Emotionen Herr werden und ihre Unflätigkeiten loswerden mussten.

"Wir hoffen, dass es Florian Wirtz bald wieder wieder gut geht. Das ist sehr traurig für uns alle. Das höhnische Begleiten der Verletzung ist nicht okay. Das ist unnötig - mehr gibt es dazu nicht zu sagen" , sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. Wirtz trug einen Kreuzbandriss im vorderen linken Knie davon. Die schwere Verletzung ist ein enomer Rückschlag für das Riesentalent, das in den vergangenen Wochen und Monaten das Spiel der Werkself so deutlich mitbestimmte.

Video starten, abbrechen mit Escape Schwarzer Tag für Leverkusen: Derby-Pleite und Wirtz-Verletzung. Sportschau. . 05:09 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste.

Modernste Prägung

Wirtz ist ein "Zehner" modernster Prägung. Die einstigen Koryphäen auf dieser Position in der Zentrale, etwa Wolfgang Overath, Günter Netzer oder auch Uwe Bein, die über ähnlich viel Ball- und Raumgefühl verfügten, hatten doch deutlich größere Probleme mit der Rückwärtsbewegung und der Zweikampfführung.

Auch Wirtz ist ein Künstler, der sich seiner Pflichtaufgaben auf dem Fußballplatz aber durchaus bewusst ist. Der gebürtige Pulheimer ist neben seinen außergewöhnlichen technischen und fußballerischen Fähigkeiten zweikampfstark, robust, lauffreudig. Gegen den FC Bayern in der Vorwoche gehörte er mit 11,3 Kilometern wieder einmal zu den engagiertesten Spielern seiner Elf. Wirtz erzielte in dieser Saison sieben Tore und bereitete elf Treffer in 24 Partien vor - eine eindrucksvolle Bilanz. Für viele Experten galt Wirtz in den vergangenen Wochen sogar als derzeit bester Spieler der Bundesliga.

Bundestrainer Flick meldet sich sofort

Welche Anerkennung Wirtz in seinen jungen Jahren bereits genießt, ist nicht zuletzt an dem Umstand zu erkennen, dass Bundestrainer Hansi Flick sofort zum Telefon griff als er von der Verletzung erfahren hatte. "Florian Wirtz ist eines der größten Talente, dass der deutsche Fußball zuletzt hervorgebracht hat. Ich habe schon mit ihm telefoniert und versucht, ihm Mut zuzusprechen. Er bekommt von uns die volle Unterstützung" , richtete Flick aus. Flick dürfte Wirtz für die WM in Katar ab dem 21. November (bis 18. Dezember) fest eingeplant haben.