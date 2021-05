Schalke 04 verpflichtet Victor Palsson

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erhält Mittelfeldspieler Palsson einen Zweijahresvertrag. Der 30-Jährige bringe fußballerisch "entscheidende Fähigkeiten für die 'Sechs' mit, nämlich aggressive Zweikampfführung, eine gute Physis sowie Geschwindigkeit und ein dominantes Kopfballspiel" , sagte Peter Knäbel, Vorstand Sport und Kommunikation bei Schalke. Über die Modalitäten des Wechsels haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Palsson war im Januar 2019 vom FC Zürich nach Darmstadt geweselt und hat in der abgelaufenden Zweitliga-Saison 21 Spiele (drei Tore) absolviert. "Ich möchte auf und neben dem Platz als Führungsspieler vorangehen" , sagte der Neuzugang. "Wir werden eine komplett neue Struktur in der Mannschaft entwickeln. In diesen Prozess will ich meine Erfahrung einbringen – und dann so viele Spiele wie möglich mit S04 gewinnen."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Einen Zweijahresvertrag hat auch Eigengewächs Flick erhalten. "Florian hat seine Chance genutzt und nach einer guten Regionalliga-Saison sein Potenzial auch in der Bundesliga angedeutet. Sein Weg zu den Profis unterstreicht erneut den Wert der Knappenschmiede und unseres U23-Teams", so Knäbel. "Mit der Verpflichtung von Victor Pálsson und der Vertragsverlängerung von Florian Flick haben Rouven Schröder und sein Team durch ihre Arbeit zwei zentrale Baustellen im Kader frühzeitig geschlossen."

Zuvor hatte Schalke für die kommende Zweitligasaison bereits Danny Latza (1. FSV Mainz 05) und Simon Terodde (Hamburger SV) verpflichtet.

Video starten, abbrechen mit Escape Vor 20 Jahren: Als Schalke zum "Meister der Herzen" wurde. Sportschau. . 00:59 Min. . Verfügbar bis 18.05.2022. Das Erste.

bh | Stand: 25.05.2021, 17:55