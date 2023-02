Nicht konkurrenzfähige Tor-Bilanz

Doch das größte Manko bleibt bestehen: 14 erzielte Tore in 19 Bundesligapartien sind keine konkurrenzfähige Bilanz. Drei Treffer in acht Partien unter Reis sind zudem mehr als ernüchternd. "Wir müssen einfach mehr Tore erzielen" , sagt der stets höfliche Reis nach so gut wie jedem seiner Spiele. Einen Hebel, ein Mittel zum regelmäßigen Erfolgserlebnis hat aber auch der Coach noch nicht finden können.

Sollte der Weg der Schalker erneut in die 2. Liga führen, wollen die Vereinsverantwortlichen mit Reis weiterarbeiten. Der Grund: Es besteht die Hoffnung darauf, dass Reis Kontinuität und Ruhe in den Kader bekommt - anders als vor zwei Jahren beim geradezu leblosen Bundesligaabstieg.

"Wir haben einen Trainer, der hundertprozentig zu Schalke passt, weshalb ich mit Thomas Reis auch in die 2. Liga gehen würde, das ist die klare Haltung des Vorstands ", sagt S04-Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder.

Letzte Rettung Wolfsburg?