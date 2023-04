Simon Terodde verlässt Schalke am Saisonende

Der 35-Jährige habe den Verantwortlichen am Vortag mitgeteilt, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Laut Klub sei es der gemeinsame Wunsch von Verein und Spieler, durch die frühe Entscheidung den Fokus voll auf den Kampf um den Klassenerhalt zu richten.

Terodde entscheidend am Schalker Aufstieg beteiligt

" In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt ", so Terodde.

Jetzt möchte ich mit meinen Team-Kollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben – und mich letztlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden.“ Simon Terodde

Terodde war im Sommer 2021 zu den Gelsenkirchenern gewechselt und hatte in der Saison 2021/2022 mit 30 Toren großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der Schalke.

Zuletzt in der Rolle des Jokers

In dieser Saison hat er in 26 Einsätzen drei Tore und eine Vorlage zu verzeichnen und kam zuletzt unter Trainer Thomas Reis nur noch als Joker zum Einsatz. Insgesamt hat er 59 Pflichtspiele für Schalke absolviert, in denen er an 39 Treffern direkt beteiligt war (33 Tore, 6 Vorlagen). Wie es für Terodde nach der Saison weitergeht, ließ er offen.