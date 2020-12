Kolasinac soll Schalkes neuer Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf sein

Nach Informationen von "Bild" und "Sky" soll der Tabellenletzte die Rückholaktion sogar bereits perfekt gemacht haben. Der 27-Jährige kommt bei Arsenal-Trainer Mikel Arteta nicht mehr zum Zug und will den Klub verlassen.

Schalke-Vorstand Jochen Schneider habe sich schon im Sommer mehrmals mit dem Bosnier getroffen, hieß es. Der Heimkehrer soll bis Saisonende ausgeliehen werden.

Schalke in der Liga 29 Spiele ohne Sieg

Schalke steht in der Bundesliga nach 29 Spielen ohne Sieg unter enormen Druck. Bei dem Versuch, den Negativ-Rekord von Tasmania Berlin (31 Spiele ohne Sieg) nicht zu übernehmen und den Sturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern, wird der kurz vor Weihnachten an Bord geholte neue Trainer Christian Gross alleine kaum helfen können.

Gross hat im Training "Qualität" gesehen

Gross wird auf dem Platz konkurrenzfähiges Personal benötigen. Der neue Coach hat den Königsblauen nach den ersten Trainingstagen bescheinigt, dass "Qualität" da sei. Diese reicht seiner Ansicht nach auch für Siege in der Bundesliga und nicht nur wie zum Jahresabschluss im DFB-Pokal gegen einen Regionalligisten aus Ulm.

Aus der Tabelle lässt sich diese Qualität jedoch nicht herauslesen - 8:36 Tore, vier Punkte und zu viele erschreckend schwache Auftritte der Mannschaft deuten da nach 13 Spielen in eine ganz andere Richtung.

Kolasinac will auf Großteil des Gehalts verzichten

Kolasinac hatte von 2012 bis 2017 für Schalke gespielt, ehe er ablösefrei zu den Londonern in die Premier League wechselte. Für die Gunners absolvierte er 113 Spiele. Fraglich ist allerdings, wie die finanziell angeschlagenen Königsblauen das Gehalt stemmen wollen.

Kolasinac will offenbar auf einen Großteil seines Gehalts von angeblich neun Millionen Euro verzichten, dennoch muss Schalke wohl ein Halbjahresgehalt von 2,4 Millionen Euro übernehmen.

Tönnies stellt finanzielle Hilfe in Aussicht

Zuletzt hatte auch der langjährige Klubchef Clemens Tönnies finanzielle Hilfe angeboten. Bei einer entsprechenden Anfrage käme er " sicherlich ins Überlegen ", sagte der Fleischfabrikant, der im Juni sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender nach mehreren Eklats abgegeben hatte, im Interview mit RTL und n-tv. " Wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen, da bin ich der allerletzte, der nicht hilft ", so Tönnies.

Stand: 31.12.2020, 10:29