Sportdirektor Schröder bei Schalke 04 - Mehr Gemeinschaft wagen

Es sprudelte gerade so aus Rouven Schröder heraus: das Umfeld, die Historie, die spürbare Leidenschaft im Verein. Es sei " eine große Ehre " für diesen Verein arbeiten zu können, sagte der neue Sportdirektor bei seiner Vorstellung am Freitag (28.05.2021), nachdem er zuvor schon rund dreieinhalb Wochen im Hintergrund gearbeitet hatte.

So viel spürbare Begeisterung gab es zuletzt äußerst selten beim FC Schalke 04. Die ersten Eindrücke des 45-Jährigen vom Ruhrgebietsklub decken sich mit denen so vieler ehemaliger Vereinsoffiziellen, die einst euphorisch in ihre Aufgabe starteten und früher oder später eher desillusioniert von dannen zogen - ob freiwillig oder vom Klub entlassen.

Chance oder Risko?

Schröder hat nun eine Sondersituation bei den Königsblauen zu managen. Er muss gemeinsam mit Sportvorstand Peter Knäbel einen Neuanfang beim abgestürzten Klub starten, wie es ihn seit 30 Jahren nicht mehr gegeben hat. "Wir müssen hier hart arbeiten, es gibt viel zu tun" , sagt Schröder. "Die Gegenwart heißt 2. Liga. Wir müssen das gemeinsam machen und als Einheit auftreten."

Die Gemeinschaft soll nach Wunsch des Sportdirektors auf Schalke weder im Vordergrund stehen und den ausufernden und zerstörerischen Egoismus der vergangenen Wochen und Monate verdrängen. Nicht zuletzt zu diesem Zweck hat Schröder sein Funktionsteam erweitert. Zur neuen Saison treten Gerald Asamoah als Leiter Lizenz, der Ex-Mainzer André Hechelmann als Chefscout und Leiter des Scoutings und der ehemalige Bochumer Jörn Menger als Leiter Athletik ihre jeweiligen Aufgaben an.

Es ist eine große Chance für Schröder, den Klub wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen und womöglich eine neue Ära zu prägen. Das Risiko ist allerdings, an der unübersichtlichen und schwierigen Lage zu scheitern - und die Talfahrt fortzusetzen. So, wie es einige Klubs wie etwa der 1. FC Kaiserslautern und einige andere Traditionsvereine bereits in kaum für möglich gehaltener Selbstzerstörung vorgemacht haben.

Schröder: "Wir werden keine Spieler verschenken"

Schröders Aufgabe ist es, innerhalb kürzester Zeit einen Zweitliga-Kader zu konzipieren, dessen Budget den von 80 auf rund 20 Millionen Euro gesunkenen Etat nicht überschreitet - und der Trainer Dimitrios Grammozis dennoch dazu befähigt, den direkten Wiederaufstieg zu realisieren. " Wir brauchen Spieler die robust sind und einen gewissen Druck aushalten" , sagt Schröder. Denn in der kommenden Spielzeit werden die Schalker jeweils als Favoriten in die allermeisten Spiele gehen. Eine allein betrachtet schon äußerst schwierige Aufgabe. Mit den Verpflichtungen von Simon Terodde, Danny Latza, Victor Palsson und Marcin Kaminski sei dafür schon das Grundgerüst gelegt.

Hinzu kommt, dass sich der S04 noch von einigen Spielern mit noch gültigen Verträgen wie Amine Harit, Suat Serdar oder Sebastian Rudy trennen muss, weil deren Millionen-Gehälter in der neuen Liga nicht mehr darstellbar sind. "Das ist ein Prozess, der nicht in drei bis vier Wochen abgeschlossen ist" , sagt Schröder. "Das ist eine gewisse Jonglage mit den Zu- und Abgängen."

Zumal die Konkurrenz um die finanziellen Schwierigkeiten der Schalker weiß und versuchen wird, die Preise für die angepeilten Spieler zu drücken. " Wir werden keine Spieler verschenken" , sagt Schröder. Zumal auch niemand weiß, wie sich der durch die Corona-Pandemie stark beeinflusste Transfermarkt in den kommenden Wochen entwickeln wird. Derzeit befinden sich noch 28 Spieler im Kader, bestenfalls sollen es 22 plus drei Torhüter werden. Interessenten soll es bereits einige geben. "Ich bin zufrieden mit dem Stand der derzeitigen Gespräche" , sagt Schröder.

Seitenhieb gegen Vorgänger

Wohl erst wenn Spieler verkauft werden, können wohl auch weitere Verpflichtungen getätigt werden. Auch sollen sich bei Schröders Auswahl der Neuen die Spielergehälter auf einem vergleichbaren Niveau bewegen. "Schalke muss mal lernen 'Nein' zu sagen" , so Schröder, was wohl auch als kleiner Seitenhieb auf seine Vorgänger wie Christian Heidel und Jochen Schneider gemünzt werden kann, die ihm diese diffizile Ausgangsposition hinterlassen haben. Die Diskrepanz zwischen der Schalker Not und den Wünschen ist derzeit noch groß.

