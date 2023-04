Dass die Fans des Revierklubs ihre Mannschaft zuverlässig lautstark durch alle Höhen und Tiefen des Fußballs begleiten, ist hinlänglich bekannt. Was Schalke im Abstiegskampf derzeit aber noch dringender benötigt, ist das für sportliche Höhen zuständige Personal auf dem Spielfeld. In Moritz Jenz hat Schalke seit Januar einen Spieler in seinen Reihen, der den Klub zu beflügeln scheint.

Noch keine Schalker Niederlage mit Moritz Jenz

Ende Januar stand die 23-jährige Leihgabe des FC Lorient erstmals in der Startelf der Königsblauen und trug dazu bei, dass die abstiegsbedrohten Schalker acht Spiele in Serie ungeschlagen blieben. Dabei sammelten sie zwölf Punkte - in den 17 Spielen davor waren es ohne ihn lediglich neun. Erst am vergangenen Spieltag, als Jenz mit Oberschenkelproblemen gegen Bayer Leverkusen ausfiel, kassierte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis mal wieder eine Niederlage (0:3).