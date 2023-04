In der Jugend versucht er es zwar bei Preußen Münster, wird aber aussortiert. "Auf dem Sprung zur U19 wurde mir gesagt, dass es für mich hier nicht mehr weitergehen würde. Ich habe das in dem Moment nicht eingesehen, aber vielleicht hat früher meine Leistung auch nicht immer so gestimmt" , sagte Bülter rückblickend. SV Brukteria Dreierwalde, Eintracht Rheine, SuS Neuenkirchen und Rödinghausen heißen stattdessen seine Stationen nach der Jugend.

Bülter unterschreibt ersten Profivertrag in Magdeburg

2018 wendet sich jedoch das Blatt. Bülter erzielt für Rödinghausen 20 Tore in der Regionalliga West und unterschreibt anschließend im Alter von 25 Jahren beim damaligen Zweitligisten 1. FC Magdeburg seinen ersten Profivertrag. Vier Tore und vier Vorlagen gelingen Bülter in 32 Spielen für den FCM. Den Abstieg kann er aber nicht verhindern.

Bülter geht mit den Magdeburgern aber nicht mit in die 3. Liga, sondern feiert stattdessen seinen persönlichen Aufstieg: Er wird an den frischgebackenen Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin ausgeliehen. Bülter, der mehr über Kampf und Einsatz als über die Technik kommt, passt perfekt ins Konzept der Eisernen. Am 31. August 2019 erlebt Bülter dann seine persönliche Sternstunde. Ausgerechnet gegen Borussia Dortmund feiert Union Berlin seinen ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga. Bülter erzielt einen Doppelpack und ist spätestens seitdem in Fußball-Deutschland bekannt.