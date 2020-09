Schalke-Trainer Baum: "Lasst mich mal machen"

Von diesen Voraussetzungen wollte ich Baum aber nicht abschrecken lassen. "Schalke 04 ist ein grandioser Club mit unheimlich viel Tradition und sportlichem Potenzia" , erklärte der Bayer. "Unsere dringlichste Aufgabe ist es, der Mannschaft so schnell wie möglich wieder Erfolgserlebnisse zu geben, im Training wie im Spiel. Ich bin von der Qualität unseres Kaders überzeugt."

Video starten, abbrechen mit Escape "Habe Gänsehaut gehabt": Manuel Baum begeistert Sohn für Schalke 04. Sportschau. . 00:50 Min. . Verfügbar bis 30.09.2021. Das Erste.

Naldo soll positive Energie bringen

Etwas überraschender als die Verpflichtung von Baum war die Rückkehr von Ex-Spieler Naldo, der künftig als Co-Trainer bei den Schalkern aktiv sein wird. "Naldo ist mit seiner Erfahrung von über 500 Pflichtspielen ein großer Gewinn für das neue Trainer-Team. Er kennt Schalke bestens. Entscheidend für uns war die Kombination aus menschlicher und sportlicher Kompetenz. Naldo wird viel positive Energie in unsere Kabine bringen" , kommentierte Sportvorstand Jochen Schneider die Personalie.