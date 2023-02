Schalke setzte jedoch - wie so einige seiner vorherigen Arbeitgeber - darauf, dass Terodde auch in der Bundesliga weiter trifft. Wie so einige andere Probleme wollte der Verein auch dieses im Winter angehen. Während gerade die extrem löchrige Defensive gestärkt wurde durch die Umstellung im Tor (Ralf Fährmann statt Alexander Schwolow) und offenbar passende Neuverpflichtungen wie Moritz Jenz von Celtic Glasgow, herrscht im Angriff aber weiter Ladehemmung.

Auch Frey ist (bislang) nicht der Heilsbringer

Dabei ist Terodde nun nicht mehr erste Wahl, sondern Michael Frey, der in der Winterpause von Royal Antwerpen ausgeliehen wurde. Der 28-Jährige ist ein Stürmer, der von seiner Spielweise her perfekt zu Schalke passt: ein Kämpfer, der immer 100 Prozent gibt. Aber auch er trifft nicht, nach 229 Einsatzminuten steht bei Frey nach wie vor die Null.

Und weil sein Team nun schon seit 304 Minuten ohne Tor ist, reichten drei Zu-Null-Spiele in Folge nicht aus, um mehr als drei Punkte daraus zu generieren. " Es tut unheimlich weh. Wir warten einfach nur darauf, dass wir uns endlich belohnen ", sagte Torhüter Fährmann, der seit seiner Rückkehr noch kein Gegentor hinnehmen musste - aber eben auch noch keinen eigenen Treffer bejubeln durfte.

Schafft Schalke gegen Union die Wende?

Am Samstag (19.02.2023) will Schalke ihm endlich diesen Moment bescheren. Bei Union Berlin geht es für den Tabellenletzten darum, endlich einen größeren Ertrag aus den eigenen Bemühungen zu ziehen. Das Problem dabei ist jedoch, dass die Gelsenkirchener auf das Team treffen, das in Sachen Effizienz das Nonplusultra der Liga ist. So hat Union (Zweiter mit 42 Zählern) in 20 Partien satte 30 Punkte mehr gesammelt als Schalke (12).