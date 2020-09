Hohe Corona-Fallzahlen: Erstes Schalke-Heimspiel mit Fans auf der Kippe

Eine Austragung der Partie gegen Werder Bremen am Samstag (26.09.2020, 18.30 Uhr) in der Schalker Arena mit Zuschauern sei noch nicht gesichert, teilte der Verein am Montag im Internet mit. "Wenn der Wert so bleibt, wird Schalke am Samstag ohne Zuschauer spielen müssen" , sagte Stadtsprecher Martin Schulmann.

Verein bittet Fans um Geduld