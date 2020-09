Das gab der Verein am Sonntagmorgen bekannt. "Wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können. Leider haben die ersten beiden Spieltage der neuen Saison nicht die dafür notwendigen Leistungen und Resultate erbracht" , sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Wagner war und 15 Monate im Amt. Auch die Co-Trainer Christoph Bühler und Frank Fröhling müssen gehen.

Die Schalker liegen nach zwei Spieltagen in der Fußball-Bundesliga mit null Punkten und 1:11 Toren auf dem letzten Tabellenplatz. Es ist der schlechteste Saisonstart eines Klubs in der Geschichte der Bundesliga. Am Samstagabend unterlag S04 nach einer schwachen Leistung Werder Bremen mit 1:3 (0:2). Wagner hatte nach der erneuten Niederlage noch gesagt: "Ich glaube, dass ich Teil der Lösung sein kann." Allerdings gab er auch zu: "Ich bin der Hauptverantwortliche. Ich kenne die Mechanismen."

Schneider: "Entscheidung nicht leichtgefallen"

"Wir haben uns daher dazu entschlossen, den Weg des personellen Neuanfangs zu gehen. Diese Entscheidung ist uns trotz der enttäuschenden Ergebnisse alles andere als leichtgefallen. Mein Dank gilt David Wagner, Christoph Bühler und Frank Fröhling, die bis zu ihrer Freistellung jeden Tag alles dafür getan haben, um Schalke 04 wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen“ , so Schneider. Der 50-Jährige hatte an seinem Wunschtrainer Wagner trotz des beispiellosen Absturzes in der Rückrunde der vergangenen Saison gegen große Widerstände im Klub in der Sommerpause festgehalten.

Mitte Januar hatten sie dem im Sommer geholten Trainer auf Schalke noch zugejubelt. Nach dem 2:0 zum Rückrunden-Auftakt gegen Gladbach war Schalke Fünfter - punktgleich mit Erzrivale Dortmund und drei Punkte hinter den zweitplatzierten Bayern. Wagner schien Schalke verstanden und wiederbelebt zu haben. Seitdem hat Schalke kein Spiel mehr gewonnen.

Über die Nachfolge will der Verein in den kommenden Tagen informieren.