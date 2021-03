Dies gab der Verein am Mittwoch bekannt. "Peter Knäbels Arbeit ist geprägt von strategischem Denken und einer klaren Handschrift" , lobte Dr. Jens Buchta, Vorsitzender des Schalker Kontrollgremiums, den neuen Sportvorstand. Der Aufsichtsrat habe "großes Vertrauen" , dass der 54-Jährige den Umbau der Lizenzspielerabteilung erfolgreich leiten werde.

Knäbel "weiß, was die Mitarbeiter bewegt"

"In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt" , wurde Knäbel selbst, der im April 2018 als Technischer Direktor Nachwuchs und Entwicklung in Gelsenkirchen angeheuert hatte, in der Mitteilung zitiert.

