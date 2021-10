1. FC Köln darf Stadion im Derby voll auslasten

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat das Gesundheitsamt für eine volle Auslastung unter Einhaltung der 2G-Regelung Grünes Licht erteilt.

Wehrle bedankt sich bei den Fans

"Dafür haben wir in den letzten Wochen und Monaten intensiv gearbeitet. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns für die vertrauensvolle und stets konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Köln und den zuständigen Landesministerien" , sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. "Ein riesiges Lob gilt all unseren Fans, die sich bei den vergangenen Heimspielen vorbildlich und diszipliniert an die Vorgaben gehalten und damit gezeigt haben, dass unser Hygiene- und Infektionsschutzkonzept sehr gut funktioniert. Was das für unsere Mannschaft bedeutet, hat man in den letzten Heimspielen eindrucksvoll erlebt."

Die aktuelle Coronaschutzverordnung in NRW erlaubt die volle Auslastung der Sitzplätze und 50 Prozent der Stehplätze in Fußballstadien. Diese Regel bezieht sich allerdings auf Veranstaltungen mit der 3G-Regel, also der Zulassung von Geimpften, Genesenen und Getesteten. Beim 1. FC Köln gilt die 2G-Regel, bei der nur Geimpfte und Genesene zugelassen werden. Ausgenommen von der 2G-Regel sind weiterhin Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sowie nicht impffähige Personen mit einem ärztlichen Attest.