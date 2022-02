OVG-Urteil: Kölner Eilantrag für mehr Zuschauer abgelehnt

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat den FC-Antrag gegen die in NRW wegen der Corona-Pandemie für Bundesliga-Spiele geltende Kapazitätsbegrenzung auf maximal 10.000 Zuschauer am Freitag abgelehnt.

OVG bestätigt Corona-Schutzverordnung

Der 1. FC Köln, der am Samstag in der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt empfängt, wollte sein Stadion mit mindestens 50 Prozent der Plätze auslasten, was 25.000 Zuschauern entsprochen hätte. Das Gericht hatte allerdings bereits vor der Urteilsverkündung darauf hingewiesen, dass es nicht über einzelne Zuschauerzahlen entscheiden kann. Die Frage sei ausschließlich, ob die Corona-Schutzverordnung des Landes bei der Frage der Großveranstaltungen insgesamt bestätigt oder außer Vollzug gesetzt wird. Sie wurde nun durch das OVG bestätigt.

Ihr zufolge darf die Auslastung bei Veranstaltungen, an denen mehr als 750 Personen teilnehmen, im Freien maximal 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität betragen, jedoch nicht mehr als 10.000 Personen. Dabei gilt für alle Besucher die Pflicht, mindestens eine medizinische Maske zu tragen, sowie die 2Gplus-Regel.