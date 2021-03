Am Mittwoch durfte der 1. FC Köln noch nicht einmal mehr trainieren. Wegen Corona. Ein Mitarbeiter des Funktionsteams war vormittags positiv getestet worden, woraufhin das gemeinschaftliche Mannschaftstraining ausgesetzt wurde. Die Spieler blieben daheim.

Dabei hätten sie aktuell mehr denn je gemeinschaftliches Üben nötig: Vor dem Spiel am Samstag gegen Borussia Dortmund ist das Team ganz nah an die Abstiegszone herangerückt. Nur noch einen einzigen Zähler liegen die Kölner über dem Strich, wo Arminia Bielefeld und Hertha BSC derzeit den Relegationsplatz und den ersten direkten Abstiegsrang belegen.

Vorne pfui, hinten zu oft auch

Die Saison entwickelt sich für die Kölner weiter zu einer quälend zähen Angelegenheit - trotz aller Maßnahmen der sportlich Verantwortlichen: So brachten die Winterzukäufe Max Meyer und Emmanuel Dennis von Sportdirektor Horst Heldt bislang ebenso wenig Verbesserung wie eigentlich alle Maßnahmen von Trainer Markus Gisdol. Der hat's mit Fünfer-, Vierer- und Dreierkette hinten versucht, mit einem echten Stoßstürmer, einer "falschen Neun" oder in manchen Partien gar ganz ohne Angreifer. Herausgekommen ist immer dasselbe: Sein Team präsentierte sich im Spiel nach vorn ungefährlich. Und konnte Niederlagen nur vermeiden, wenn das Team zumindest im Defensivspiel einen Sahnetag erwischte.

So, wie im Hinspiel bei Borussia Dortmund, als in einer ähnlichen Tabellensituation ein völlig überraschender Auswärtssieg gelang. Doppeltorschütze war seinerzeit Ellyes Skhiri, der die damals bei Standards so extrem verwundbaren Borussen gleich zweimal nach Kölner Eckbällen übertölpelte.

Allmählich wird's brenzlig

Dieser Sieg war einer von bislang insgesamt nur fünf in gespielten 25 Partien. Und brachte auch überhaupt keinen Durchbruch in punkto Selbstvertrauen und Stabilität. Hatten sich die Kölner zwischenzeitlich ein wenig von der Abstiegszone entfernt, hatte das eher mit Spielglück und dem enormen Schwächeln der Konkurrenz zu tun.

Zuletzt kassierten die Kölner in den letzten fünf Spielen schon wieder vier Niederlagen - und allmählich wird die Tabellensituation extrem brenzlig. Für viele Beobachter darf sich Trainer Gisdol am Samstag gegen den BVB keine weitere Niederlage leisten, wenn er seinen Job behalten möchte. Die Boulevardzeitungen im Rheinland zählen schon mögliche Ersatzkandidaten auf: Bruno Labbadia wird da ebenso genannt wie ein Übergangstrainer Friedhelm Funkel oder der ehemalige Volksheld Peter Stöger.

Andersson und Kainz trainieren wieder

Ein wenig Hoffnung macht den Kölnern zumindest die etwaige Rückkehr zweier erfahrener Akteure: Stürmer Sebastian Andersson und Außenmann Florian Kainz präsentierten sich nach langer Verletzungspause zuletzt wieder im Mannschaftstraining und könnten schon gegen den BVB Alternativen werden. Von denen können der FC und Markus Gisdol im Moment gar nicht genug haben.

