Der 18-jährige Justin Diehl, der eigentlich in der Saisonvorbereitung in den Profikader integriert werden sollte, hat ein Angebot für eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Der laufende Kontrakt des hochveranlagten Offensivspielers endet am 30. Juni 2024.

Baumgart: Köln zeigte Diehl "klare Perspektive" auf