Taktiktafel und nasse Trikots: 1. FC Köln startet in die Vorbereitung

Gisdol kündigt harte Vorbereitung an

Beim noch bis Oktober geöffneten Transferfenster stellt sich Trainer Markus Gisdol ohnehin auf "ein paar mehr Veränderungen im Laufe der Vorbereitung im Kader" ein, als es sie normalerweise geben würde. Für den 50-Jährigen, der in der Sommerpause seine bekannte Gel-Frisur gegen einen modischen Kurzhaarschnitt getauscht hat, ist es die erste richtige Vorbereitung als FC-Trainer. Diese will er nutzen, um viel im taktischen Bereich zu arbeiten und die Mannschaft weiterzuentwickeln.

Und so wird die bereits am Samstag nach kurzer Zeit ausgepackte Taktiktafel wohl ein ständiger Begleiter in der Vorbereitung sein. Gut anderthalb Wochen wird von nun an in Köln trainiert, bevor es in ein zehntägiges Trainingslager nach Donaueschingen in Baden-Württemberg geht. "Ich bin kein Freund davon, eine zu lange Vorbereitung zu machen, das zieht sich hinterher nur wie ein Kaugummi bis zum ersten Pflichtspiel" , sagt Gisdol und kündigt an: "Ich bin ein Freund davon, das kompakt und konsequent zu machen, dann aber auch sehr hart zu trainieren. Das wird eine harte Zeit für die Jungs." Rafael Czichos und Co. werden sich also an das Gefühl von nassen Trikots auf der Haut gewöhnen müssen.

Stand: 08.08.2020, 16:22