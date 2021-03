Konkurrenz zieht vorbei

Am Sonntag sind sowohl Mainz (durch einen 2:1-Sieg in Hoffenheim) als auch Hertha (3:0 gegen Leverkusen) an den Geißböcken vorbeigezogen - beide Teams hatten sich in der laufenden Saison bereits für einen Trainerwechsel entschieden. In Köln dagegen verzichtet man auf einen neuen Impuls von der Seitenlinie. Dabei hätte sich die nun folgende Länderspielpause durchaus für diesen Schritt angeboten.

Es ist ein Weg, den man in Köln selten ging - und für Sportchef Horst Heldt ein ziemlich riskanter. Denn wenn sein Plan mit Gisdol in die 2. Liga führt, muss er sich große Teile des Abstiegs anheften lassen. Noch sind es acht Spiele, zudem kommen einige Verletzte nach der Länderspielpause zurück - viel mehr als das "Prinzip Hoffnung" sprechen aktuell aber nicht für Köln und seinen angeschlagenen Chefcoach.

cl | Stand: 22.03.2021, 10:55